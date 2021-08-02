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Россияне решили не отказываться от отдыха в Турции из-за лесных пожаров

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Kaan Soyturk/Reuters

Российские туристы не отказываются от запланированного отдыха в Турции из-за лесных пожаров, сообщили «Интерфакс» туроператоры.

«Загрузка бортов в Анталию, Даламан и Бодрум на ближайшие даты вылета составляет 100%. Правда, на прошлой неделе мы заметили снижение темпов бронирования по сравнению с предыдущей», — сообщили в компании «Интурист», добавляя, что некоторые путешественники попросили изменить регион отдыха, чтобы находиться вдали от очагов возгорания.

Кроме того, еще часть туристов просит сместить даты заездов в Анталью и на курорты эгейского побережья на сентябрь, отметили в компании. Стабильный уровень спроса на отдых в Турции фиксируют и другие туроператоры, такие как TUI Россия и Tez Tour.

«Глубина и темпы бронирования сохраняются на уровне предыдущих недель. Аннуляций тоже нет», - сказали в пресс-службе Tez Tour.

Ранее сообщалось, что власти Турции организовали тушение более чем 100 лесных пожаров. Под контроль не удалось взять только пять крупных очагов – в провинциях Мугла и Анталья.

Ответственность за поджоги лесных массивов в стране взяла на себя организация «Дети огня», признанная в Турции террористической. Согласно заявлению организации, ее сторонники организовали поджог лесов из-за того, что «турецкий режим не понимает никакого другого языка, поэтому пора его поставить на колени огнем».

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