Барак Обама пригласил на день рождения 500 человек на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США

Бывший президент США Барак Обама намерен провести вечеринку по случаю своего 60-летия, несмотря на рекомендации государственного Центра по контролю и профилактике заболеваний. Согласно данным Axios, на празднике будет присутствовать до 500 гостей.

Барак Обама и его супруга Мишель сообщили о проведении праздника по случаю 60-летнего юбилея политика. По данным СМИ, на вечеринке 4 августа будут присутствовать почти 500 человек, а обслуживать мероприятие готовятся 200 сотрудников. В числе звездных гостей особняк стоимостью $12 млн посетят Опра Уинфри, Джордж Клуни и Стивен Спилберг.

Сообщается, что на празднике будет работать «COVID-координатор», следящий за соблюдением мер безопасности. Также обязательным условием посещения мероприятия является наличие прививки и отрицательного теста на коронавирус.

Несмотря на предпринимаемые меры безопасности, предстоящая вечеринка уже вызвала сильную критику. Фрэнсис Коллинз, директор Национального института здоровья США, заявил о нежелательности организации и посещения массовых мероприятий в условиях трудной эпидемиологической ситуации. Также в эфире CNN он выразил сомнения в возможности доскональной проверки наличия вакцины у всех гостей экс-президента. Кроме того, вечеринка состоится всего через месяц после всплеска заболеваемости в соседнем Провинстауне из-за массового празднования Дня Независимости. Согласно данным СМИ, 238 из 965 случаев заражения новым дельта-штаммом связаны именно с Провинстауном.

Белый Дом объявил, что президент США Джо Байден не сможет присутствовать на мероприятии, но обязательно поприветствует Барака Обаму в «клубе 60 должным образом» позже.

Сам экс-президент выразил желание заменить традиционные подарки на финансовую поддержку социальных программ, направленных на борьбу с расизмом и гендерным неравенством.