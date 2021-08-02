Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Нагорный назвал нонсенсом ситуацию с медалью Аблязина 15:37
Арендаторы возмутились лондонской студией «для семьи» с окном вместо входной двери 15:34
The Sun сообщил о «зловещей миссии» российских подлодок в Атлантике 15:28
Гимнаст Аблязин не понял, почему судьи не поставили его на первое место 15:20
Алентова выйдет на сцену впервые после COVID-19 и смерти Меньшова 15:20
Почти 20% россиян стали жертвами онлайн-преследования из-за сервисов знакомств 15:16
МИД оценил ущерб, который киберпреступность может нанести в 2021 году 15:10
Первая транс-женщина в истории Игр не смогла выиграть медаль 15:08
Владелица смартфона попала в больницу после взрыва батареи 14:59
В рейтинг 500 богатейших людей мира вошли 24 россиянина 14:57

На рынке в Ростове-на-Дону произошла массовая драка со стрельбой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Николай Хижняк/РИА «Новости»

Около 100 человек стали участниками драки из-за места на овощной ярмарке, которая была организована на площадке бывшего аэропорта Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Региональная корпорация развития», которая является учредителем оператора рынка — АО «Донская торговая компания».

«Одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников, всего около 100 человек. Произошла драка», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел в 03.00 (по мск).По данным местных СМИ, несколько предпринимателей выстрелили в воздух из травматического оружия. Охрана рынка не смогла своими силами остановить конфликт, поэтому вызвали сотрудников полиции и группу Росгвардии.

«Совместными усилиями полиции и руководства рынка удалось убедить конфликтующих остановить беспорядки», — сказали в пресс-службе.

На данный момент на рынке работает полиция, проводятся разбирательство и опрос участников и очевидцев. Торговля осуществляется в обычном режиме, отметил представитель корпорации.

Ранее в Санкт-Петербурге после массовой драки возле отеля, расположенного на проспекте Большевиков, привлекли к ответственности 166 человек. Драка произошла в ночь на 29 июля. Несколько участников потасовки были задержаны, еще двое были госпитализированы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Тимановская просит убежища в Польше — ей дали визу
Тимановская может улететь в Варшаву 4 августа, ее муж уже покинул Белоруссию
Что спустя год известно о гибели Софии Конкиной
Адвокат Конкина сообщила, что актер ждет извинений и компенсации после гибели дочери
«Им верят, как родителям»: зачем бренды тратят десятки миллионов на рекламу у блогеров
Эксперты раскрыли бюджеты рекламных кампаний с блогерами
В МХАТ им. Горького опровергли бойкот актеров из-за роли Бузовой
В штабе Тихановской рассказали, как помогают спортсменке Тимановской
Первая транс-женщина в истории Игр не смогла выиграть медаль
Алентова выйдет на сцену впервые после COVID-19 и смерти Меньшова
Новости и материалы
Нагорный назвал нонсенсом ситуацию с медалью Аблязина
Арендаторы возмутились лондонской студией «для семьи» с окном вместо входной двери
The Sun сообщил о «зловещей миссии» российских подлодок в Атлантике
Гимнаст Аблязин не понял, почему судьи не поставили его на первое место
Почти 20% россиян стали жертвами онлайн-преследования из-за сервисов знакомств
МИД оценил ущерб, который киберпреступность может нанести в 2021 году
Владелица смартфона попала в больницу после взрыва батареи
В рейтинг 500 богатейших людей мира вошли 24 россиянина
Российским синхронисткам поставили неправильную музыку на Играх
В Киргизии заявили о добровольном приезде Акаева в Бишкек
В Петербурге задержали мужчину, осквернившего памятник Ленину
Суд приговорил к 6 годам колонии хозяина хосписа в Подмосковье, где погибли 12 человек
Нарышкин рассказал, о чем жалеет больше всего
Борец Семенов принес России 50-ю медаль Олимпиады-2020
Европейские туристы рассказали о шокирующих особенностях жизни в США
Россия отказалась подавать протест на оценку гимнаста Аблязина
Театры проверят на соответствие стратегии национальной безопасности
Военные потушили пожары в Карелии
Все новости
В США нашли доказательства утечки COVID-19 из уханьской лаборатории
Что следует из отчета республиканцев об утечке коронавируса из лаборатории Уханя
Академик РАН объяснил, почему некоторые люди не болеют коронавирусом
Ученый назвал три категории людей, невосприимчивых к COVID-19
Обвинение «Современника» в оскорблении ветеранов, новые «Сваты» и «Гардемарины»
Что произошло в мире шоу-бизнеса за неделю
Есть шесть медалей! Десятый день Олимпиады. LIVE
Гимнасты Аблязин и Мельникова взяли серебро и бронзу в финалах на отдельных снарядах
«Шелест», «Тайфун» и «Птицелов»: чем оснащены современные ВДВ России
Уровень оснащенности ВДВ новым оружием к концу 2021 года достигнет 75%
Родителям школьников начали выплачивать по 10 тысяч рублей
Выплаты на детей школьного возраста начались со 2 августа
Птицы-волосокрады: зачем синицы ощипывают зверей
Ученые застали синиц за вырыванием меха у хищников
«Фишер», «Удав», «Ученик Чикатило»: кто был последним казненным в России преступником
25 лет назад в России исполнен последний смертный приговор
Дефицит растет: «Газпром» снизил поставки в Европу
В Европе отмечают сокращение поставок «Газпрома» в подземные газохранилища
«Поставить режим на колени»: «Дети огня» взяли ответственность за лесные пожары
Группировка, связанная с запрещенной курдской партией, заявила о поджогах лесов в Турции
Логика ограничений: Собянин рассказал, как принимаются решения по антикоронавирусным мерам
Собянин рассказал о главном факторе для введения ограничений в Москве
Завершить военную миссию: что США планируют делать дальше в Ираке
Джо Байден объявил об окончании участия в операциях в Ираке к концу 2021 года
«Стиль — это я»: 85 лет со дня рождения Ива Сен-Лорана
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях