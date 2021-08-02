На рынке в Ростове-на-Дону произошла массовая драка со стрельбой

Около 100 человек стали участниками драки из-за места на овощной ярмарке, которая была организована на площадке бывшего аэропорта Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Региональная корпорация развития», которая является учредителем оператора рынка — АО «Донская торговая компания».

«Одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников, всего около 100 человек. Произошла драка», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел в 03.00 (по мск).По данным местных СМИ, несколько предпринимателей выстрелили в воздух из травматического оружия. Охрана рынка не смогла своими силами остановить конфликт, поэтому вызвали сотрудников полиции и группу Росгвардии.

«Совместными усилиями полиции и руководства рынка удалось убедить конфликтующих остановить беспорядки», — сказали в пресс-службе.

На данный момент на рынке работает полиция, проводятся разбирательство и опрос участников и очевидцев. Торговля осуществляется в обычном режиме, отметил представитель корпорации.

Ранее в Санкт-Петербурге после массовой драки возле отеля, расположенного на проспекте Большевиков, привлекли к ответственности 166 человек. Драка произошла в ночь на 29 июля. Несколько участников потасовки были задержаны, еще двое были госпитализированы. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.