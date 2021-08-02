Российский врач рассказал об операциях дрелью из-за нехватки оборудования

В красноярской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) врачи вынуждены проводить трепанации при помощи хозяйственной дрели вместо специального медицинского оборудования в связи с его нехваткой, рассказал врач-нейрохирург БСМП, депутат Горсовета Красноярска Игорь Гринев. Об этом сообщает Telegram-канал «Выбор народа».

«Для того чтобы оперировать, трепанировать череп мы покупаем дрели в хозяйственном магазине. Есть специальный пневмотрепан, который больница почему-то не считает нужным купить. У нее нет денег на это», — сказал он.

По словам нейрохирурга, врачи уже несколько лет просят купить администрацию медицинского учреждения пневмотрепан.

Отмечается, что инструмент из магазина хозтоваров стоит в среднем от 4 до 7 тыс. руб., специальное медицинское оборудование — 1,3 — 1,5 млн руб.

Ранее сообщалось, что в египетской больнице города Эль-Хусейния, расположенного в 150 км от Каира, четверо пациентов с COVID-19 скончались в результате того, что в медучреждении закончился кислород в баллонах для аппаратов ИВЛ и неинвазивного оборудования для вентиляции легких.