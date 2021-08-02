У жительницы Сахалина взорвался батон на кухне

У жительницы сахалинского города Корсакова взорвался нарезной батон на кухне, сообщает РИА «Сахалин-Курилы».

После случившегося женщина записала видео. На кадрах она показала батон и нож, испачканные порохом.

Сахалинка рассказала, что хлеб взорвался в тот момент, когда она начала разрезать горбушку. Звук ей напомнил разрыв небольшой бомбы. После этого на кухне запахло порохом.

«Сказать, что я в шоке — ничего не сказать. А если бы у меня ребенок решил порезать хлеб…» — заявила женщина.

Ранее у жительницы Тулы «взорвалась» купленная в местном магазине колбаса. После этого компания «Тавр» начала внутреннее расследование. Сообщалось, что к подобному инциденту могло привести нарушение правил хранения продукции. У колбасы уже заканчивался срок годности.