В США разразился скандал из-за закрытия киоска семилетней девочки

Жителей американского города разозлило, что местные власти закрыли киоск семилетней Эльзы Ламейн, в то время, как в парке стихийно образовался лагерь бездомных. Об этом сообщает Fox News.

Девочка открыла киоск в парке Ракер Хилл в штате Вашингтон, где продавала напитки и цветы вместе с бабушкой Чарли Ламейн. На прошлой неделе смотритель парка предупредил, что палатку с лимонадом придется закрыть, потому что нельзя торговать на территории государственной собственности.

Решение возмутило горожан, которые считают, что администрация парка должна была обратить внимание на более серьезные проблемы. В частности, местные жители утверждают, что власти уже очень долго инорируют жалобы на бездомных, живущих в парке и угрожающих прохожим. При этом киоск Эльзы закрыли за пару дней.

Как обратил внимание телеканал, проблема с бездомными в парке настолько очевидна, что даже во время интервью с бабушкой Ламейн в кадр попал голый мужчина, вышедший из кустов.

На протесты жителей городские власти пока не отреагировали, получить оперативный комментарий от пресс-секретаря администрации изданию не удалось.

Продажей напитков девочка занимается с четырех лет. Часть доходов она жертвует некоммерческой организации Everett Gospel Mission, где оказывают помощь бездомным.