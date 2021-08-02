Ученые назвали продлевающие жизнь продукты

Американские ученые опубликовали результаты исследования, в котором утверждается, что высокий уровень жирных кислот омега-3 в организме увеличивает продолжительность жизни. Их статья опубликована в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

За участниками исследования наблюдали 11 лет. Для оценки их состояние здоровья были взяты 8 стандартных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (возраст, пол, общий холестерин, диабет, курение и другие).

Выяснилось, что омега-3 положительно влияет на работу сердечной системы и способствует снижению воспалений. Также было установлено, что люди с высоким содержанием омеги-3 в крови живут на пять лет дольше.

Омега-3 содержится в таких продуктах, как лосось, тунец, палтус, семена льна и семена чиа.

Ранее ученые назвали максимально возможную продолжительность жизни человека.