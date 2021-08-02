В Госдуме прокомментировали итоги расследования о происхождении COVID-19

Депутат Госдумы Татьяна Соломатина прокомментировала итоги расследования о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в интервью «Дума ТВ».

Соломатина подчеркнула, что вопрос о том, что вирус имеет искусственное происхождение, стоял с самого начала пандемии и неоднократно поднимался в СМИ и на политическом уровне. По ее словам, разработки китайских ученых шли совместно с США, поэтому прежде чем что-то утверждать, нужны четкие доказательства происхождения вируса.

«Если это вирус искусственного происхождения, где доказательства, кто работал, где работал, что выявил, все-равно источники рано или поздно будут открыты, но для того чтобы заявлять сегодня об этом, нужно хорошо поработать», — добавила депутат.

Соломатина также отметила, что комиссия выезжала в Китай и «с точностью наоборот опровергло это, однако до этого все говорили, что нет доказательств того, что данный вирус искусственного происхождения».

Ранее лидер республиканской партии в комитете по международным делам палаты представителей конгресса США Мак Маккол представил доклад с утверждениями о наличии доказательств того, что коронавирусная инфекция была разработана в лаборатории Уханьского института вирусологии.