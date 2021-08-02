Минздрав разрешил больницам лечить препаратами, купленными пациентами и благотворителями

Минздрав внес поправки в правила обязательного медицинского страхования, которые отменяют штрафы медучреждениям за использование лекарств, купленных для курса лечения пациентами или благотворительными фондами. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации.

Нововведения позволят пациентам в стационарах использовать препараты, купленные за счет средств федерального и региональных бюджетов и благотворительных организаций. Ранее медучреждения обязаны были применять в лечении больных только препараты, приобретенные собственными аптеками.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев рассказал «Коммерсанту», что вопрос легализации применения личных препаратов пациента в стационарах стоял давно и «очень остро». Такая проблема актуальна для больных онкологическими заболеваниями или рассеянным склерозом.

При этом Жулев сомневается, что поправки обеспечат «полную легализацию» препаратов пациента в стационарах.

«Мало не наказать, надо еще ввести механизм оплаты такой услуги — работы медсестры и врача, причем в систему ОМС, а не из кармана пациента», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что спрос на платную медицину в России вырос на треть за две недели.