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Ученые выяснили, что коронавирус может вызвать деменцию

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Depositphotos

Ученые выяснили, что при коронавирусной инфекции в мозге у пожилого человека происходят изменения, аналогичные тем, которые наблюдаются в случае болезни Альцгеймера. Соответствующий пресс-релиз опубликован на научном портале MedicalXpress.

Согласно документу, повышенный риск нейродегенеративного заболевания может наблюдаться у тех, кто переболел коронавирусом независимо от тяжести заболевания.

Ученые проследили за пожилыми людьми в Аргентине и обнаружили, что у них есть изменения памяти и мышления, связанные с болезнью Альцгеймера. Другие эксперты в ходе исследования нашли в крови жителей Нью-Йорка белки, которые связаны с деменцией. У этих пожилых пациентов коронавирус на ранней стадии вызвал невралгические симптомы.

Всего в период от 3 до 6 месяцев порядка 20% пожилых людей из 300 имели проблемы с кратковременной памятью. У 34% фиксировались гораздо серьезные нарушения, в том числе проблемы с поиском слов и трудности с долговременной памятью.

Ранее ученые назвали признак, указывающий на развитие слабоумия.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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