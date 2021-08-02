Врач рассказала, опасна ли ржавая вода из-под крана

Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева в беседе с радио Sputnik рассказала, можно ли пользоваться ржавой водой из-под крана, которая течет после ремонтных работ или планового отключения водоснабжения из кранов.

По ее словам, использовать такую жидкость для питья или приготовления пищи вряд ли кто будет, но если использовать ее для умывания, то опасности для здоровья в этом нет.

Медик отметила, что большое количество железа в ржавой воде не принесет вреда, тем более что в организм оно не попадет.

«Стоит понимать, что кожа — это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников», — сказала Нагайцева.

Она продолжила, что если волосы до мытья такой водой были высветлены, то после этого у них появится нежелательный оттенок.

«Чтобы его вывести, необходимо будет обратиться к мастеру, которому придется изрядно потрудиться. Ведь желтоватый оттенок выводят, вновь осветляя волосы», — сказала специалист.

Она добавила, что чем чаще подвергать волосы действию химических реагентов, тем более ломкими они будут.

Ранее врач-дерматолог заявила, что волосы могут выпадать 3-4 месяца после перенесенного COVID-19.