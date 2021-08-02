«Газпром» снизил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы

«Газпром» сократил объемы закачки в крупнейшие подземные хранилища Европы, следует из данных, опубликованных на портале Gas Infrastructure Europe.

По информации портала, закачка газа снизилась в хранилища в Австрии (Хайдах), Германии (Реден), Нидерландах (Бергермеер). При этом обычно в выходные дни закачка традиционно увеличивается, поскольку падает спрос со стороны промышленности и высвобождается дополнительный ресурс для направления газа в хранилища.

Согласно данным немецкого транзитного оператора Gascade, уменьшились поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал-Европа», который проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, на 30–40%. Объемы поставок сократились с 84 млн кубометров (на входе в ФРГ) в предыдущие несколько суток до 50 млн кубометров в субботу, 31 июля, и 60 млн кубометров (в пересчете на сутки) в воскресенье, 1 августа.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не стал бронировать на август текущего года дополнительный объем мощностей для транзита газа через Украину.

21 июля Германия и США объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей России. Кроме того, Берлин должен способствовать продлению на 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.