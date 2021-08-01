Клинические испытания вакцины «Бетувакс-Ков-2» могут начаться в сентябре

В сентябре планируется начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Бетувакс-Ков-2», разработанной компанией «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). Об этом сообщает ТАСС.

Создатели прививки предполагают, что ее можно будет использовать для ревакцинации и вакцинации людей, входящих в группы риска.

«Компания «ИСКЧ» готовится к началу клинических исследований препарата «Бетувакс-Ков-2», который был разработан совместно с компанией «Бетувакс», в сентябре. <…> Сейчас Минздрав РФ рассматривает заявку на клинические испытания вакцины и по стандартной процедуре задает разработчикам дополнительные вопросы», — рассказали в ИСКЧ.

Препарат компании «ИСКЧ» — субъединичная рекомбинантная вакцина на основе сферических частиц с поверхностным антигеном (белком) коронавируса.

Ранее стало известно, что предварительные результаты исследования комбинации вакцин от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca показали отсутствие серьезных нежелательных реакций.

Уточняется, что первые результаты испытаний на иммуногенность препараторов будут опубликованы в августе этого года.