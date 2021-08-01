Синоптик спрогнозировал скорое окончание пляжного сезона в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о скором окончании купального сезона в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что август будет противоположен июлю – лето пойдет на спад.

«По долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в августе 2021 года на большей части Среднерусской равнины будет соответствовать норме или немного превысит ее, но буквально на символические 0,3-0,8°C, что укладывается в статистическую погрешность», — подчеркнул Тишковец.

По его прогнозу, первые 10 дней августа окажутся самыми теплыми. Температура в эти дни может превышать +30°C.

Он добавил, что на следующих выходных можно будет в последний раз за сезон комфортно искупаться. После 7-8 августа температура воды опуститься ниже +20°C.

Ранее Тишковец сообщил, что последний месяц лета будет дождливым и умеренно теплым. Синоптик отметил, что «начнется поворот к осени – заметно поубавится день, ночи станут более холодными и темными, ощутимо остынет вода, участятся дожди, некоторые птицы потянутся на юг».

По предварительным оценкам, климатическую границу сезонов природа перейдет примерно к 25 августа.