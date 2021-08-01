Хасиды устроили танцевальную вечеринку на заправке в Закарпатье

Группа хасидов устроила пляски на одной из заправок города Чоп в Закарпатской области, пока водитель автобуса, на котором они следовали, наполнял баки горючим, сообщает strana.ua.

Видеоролик сняли очевидцы, которые случайно оказались на АЗС. Откуда и куда направлялась группа ортодоксальных евреев, не уточняется.

Хасиды обычно прибывают на Украина во время главных еврейских праздников для того, чтобы совершить паломничество в Умань Черкасской области, где похоронен почитаемый ими рабби Нахман Бреславский.

В сентябре 2020 года около тысячи евреев-паломников застряли на пропускном пункте «Новая Гута» — «Новые Ярыловичи»: они оформили выезд из Белоруссии, но не смогли попасть на Украину из-за действующих в стране коронавирусных ограничений.