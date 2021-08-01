Православные активисты призвали к ответу депутата Госдумы, назвавшего храм сараем

Активисты движения «Сорок сороков» подали заявление в МВД на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова, который ранее сравнил православный храм с сараем, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам координатора православного движения Георгия Солдатова, подавать заявление активисты решили не сразу.

«Сначала проверили, есть ли какое-то извинение, раскаяние в словах, сказанных в отношении храма. Посмотрели, что не только нет раскаяния, но и не собирается извиняться, и тогда уже поняли, что не можем оставлять в общественном пространстве такие слова про храм божий, тем более народного избранника», — сказал он.

Солдатов добавил, что активисты намерены привлечь депутата по статье УК 148 об оскорблении чувств верующих.

Накануне Ильтяков в ходе встречи с жителями одного из районов Курганской области в ответ на просьбу батюшки построить храм вместо подписания некого документа о ведении праведного образа жизни, назвал храм «сараем».

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