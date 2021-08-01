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Эндокринолог назвала продукты, разрушающие поджелудочную железу

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Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала в Telegram-канале о продуктах, которые приносят вред поджелудочной железе.

По ее словам, употребление большого количество сладкого и калорийного ведет не только к избыточным накоплениям жировой ткани, но и к гибели клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.

Специалист уточнила, что между приемами пищи в течение дня должно проходить от трех до пяти часов. При более длительных интервалах голодания начинает активироваться липопротеинлипаза (ЛПЛ).

«Она как сторожевой пес отслеживает уровень питательных веществ, и если они регулярно и подолгу не поступают, то ЛПЛ повышает свою активность в жировой ткани. И начинается формирование жировых запасов», — объяснила эндокринолог.

Ранее сообщалось, что российские ученые нашли аминокислотные добавки, позволяющие похудеть.

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