Эндокринолог назвала продукты, разрушающие поджелудочную железу

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала в Telegram-канале о продуктах, которые приносят вред поджелудочной железе.

По ее словам, употребление большого количество сладкого и калорийного ведет не только к избыточным накоплениям жировой ткани, но и к гибели клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.

Специалист уточнила, что между приемами пищи в течение дня должно проходить от трех до пяти часов. При более длительных интервалах голодания начинает активироваться липопротеинлипаза (ЛПЛ).

«Она как сторожевой пес отслеживает уровень питательных веществ, и если они регулярно и подолгу не поступают, то ЛПЛ повышает свою активность в жировой ткани. И начинается формирование жировых запасов», — объяснила эндокринолог.

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