Эксперт рассказал о тяжелых формах COVID-19 при заражении «дельта»-штаммом

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что лечение коронавируса при заражении «дельта»-штаммом стало более тяжелым, а бессимптомные формы заболевания фиксируются все реже. Об этом сообщает ТАСС.

«К сожалению, мы видим, что течение болезни гораздо чаще бывает более тяжелым — у больных преобладают среднетяжелые, тяжелые, а также реже регистрируются бессимптомные и малосимптомные формы. Лечение таких пациентов, конечно, и более сложное, и более продолжительное. Отсюда и общая статистика, и закономерный вывод о том, что заболевание протекает дольше», — сказал он.

По словам Горелова, инкубационный период заболевания стал короче, так как штамм более заразен, поэтому необходимо вакцинироваться, чтобы «прервать цепочку заражений» и избежать появления других опасных штаммов.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова рассказала, что для формирования защиты от разных штаммов коронавируса требуются разные уровни антител.