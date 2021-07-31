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В Екатеринбурге хрупкая девушка украла 40-килограммовое дерево и попала на видео

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В Екатеринбурге миниатюрная девушка украла дерево из «губернаторского сада» — сквера рядом с музеем компьютерных игр, сообщает региональное издание E1.

Кража попала на видео — судя по нему, девушка решила присвоить себе растение, когда на улице было еще светло. На видео молодая девушка хрупкого телосложения передвигается небольшими шагами, неся «добычу» перед собой. По словам сотрудников музея, растение вместе с горшком весит порядка 40 килограммов.

«Она подняла дерево и смелой походкой удалилась. Не смутила ее и информация о видеонаблюдении. Мы решительно намерены найти дерево и наказать виновную», — поделились сотрудники музея.

Тех, кто мог опознать девушку, просят написать в группу музея, либо просто передать ей, что украденное необходимо вернуть к началу следующей недели.

Ранее в Екатеринбурге пассажирку трамвая ударили по лицу за отсутствие маски.

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