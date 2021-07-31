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Рабочий упал в шахту лифта на московской стройке и погиб

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Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Москвы

На стройке на улице Озерная в Москве рабочий рухнул в шахту лифта. В результате происшествия мужчина погиб, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

В связи с происшествием следователи начали проверку. По предварительным данным, 31 июля мужчина упал с высоты 19 этажа.

«Мужчина 1992 г.р. погиб на месте. Прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Москве на стройке два человека упали в шахту лифта. Погиб 27-летний мужчина. Его 22-летний напарник госпитализирован. Оба работника являются гражданами Таджикистана и, по предварительным данным, работали без трудового договора.

Также в Москве один человек пострадал при падении строительного крана.

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