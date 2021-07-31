Пассажирский поезд, столкнувшийся с цементовозом под Калугой, выехал в Москву

Поезд Ейск — Москва, ранее попавший в аварию с цементовозом в Калужской области, возобновил свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«На место ДТП прибыл головной поезд, вагоны прицеплены, в 16.05 мск пассажиры продолжили путь в Москву», — уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

В результате инцидента водитель цементовоза погиб. Всего в пассажирском поезде был 451 пассажир. К месту аварии направили два аварийно-восстановительных поезда и резервный локомотив.

Задержки в движении других пассажирских поездов нет, уточнили ранее в МЧС России.

До этого в Амурской области на участке железной дороги Улак — Эльга столкнулись два грузовых поезда. Пострадали двое человек из числа локомотивной бригады, еще двое погибли.