Иммунологи спрогнозировали сроки четвертой волны коронавируса в России

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что очередная волна коронавируса в России наступит к октябрю.

«Вполне реально, что в начале октября все повторится. По моим наблюдениям, эти волны у нас будут ходить с интервалом в семь-восемь месяцев. Если смотреть на эпидемии, что были раньше, например гонконгский грипп 1968—1971 годов, то у него также было несколько волн», — сказал он в беседе с Ura.ru.

Иммунолог Николай Крючков согласился с прогнозом коллеги. По его словам, в начале октября будет умеренный рост, а затем он пойдет стремительно вверх, если не будет централизованных противоэпидемиологических мероприятий, в том числе активной вакцинации населения. Специалист считает, что «прорывной» инфекционный период придется на середину октября, а высокие значения будут в ноябре-декабре.

Ранее вирусолог рассказал, как долго продлится третья волна коронавируса.