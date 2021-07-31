Названа причина столкновения пассажирского поезда с цементовозом в Калужской области

Пассажирский поезд столкнулся с цементовозом в Калужской области после выезда грузовика на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД).

Авария произошла на железнодорожном переезде 211 км однопутного участка Средняя-Ферзикового Калужской области.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось», — говорится в публикации.

В результате аварии произошел сход трех колесных пар локомотива. Машинист и помощник машиниста не пострадали, к поездной бригаде за медицинской помощью с незначительными травмами, по предварительной информации, обратились два человека.

Задержка попавшего в ДТП состава, следующего по маршруту Ейск — Москва, составит около 4 часов.

Ранее стало известно, что в результате аварии погиб водитель цементовоза.