Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Иммунологи спрогнозировали сроки четвертой волны коронавируса в России 15:57
Фехтовальщица Великая — о своей травме: я никогда не сдаюсь 15:56
Вирусолог назвал причину июльского рекорда смертности от COVID-19 в России 15:52
Журова: пусть Трефилов говорит, что игрокам надо «дать под зад», ему можно все... 15:44
Глава ОКР получил желтую карточку во время выступления дочери в финале Игр 15:41
Роскосмосу рекомендовали завершить эксплуатацию российского модуля МКС к 2024 году 15:41
Массовые демонстрации против обязательной вакцинации от COVID начались во Франции 15:37
Теннисист Джокович проиграл две медали за один день 15:33
Глава ЦБ предположила, что инфляция в России будет долгосрочной 15:25
В Госдуму внесут законопроект о продуктовых сертификатах 15:17

Названа причина столкновения пассажирского поезда с цементовозом в Калужской области

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
МЧС по Калужской области

Пассажирский поезд столкнулся с цементовозом в Калужской области после выезда грузовика на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. Об этом сообщает Московская железная дорога (МЖД).

Авария произошла на железнодорожном переезде 211 км однопутного участка Средняя-Ферзикового Калужской области.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось», — говорится в публикации.

В результате аварии произошел сход трех колесных пар локомотива. Машинист и помощник машиниста не пострадали, к поездной бригаде за медицинской помощью с незначительными травмами, по предварительной информации, обратились два человека.

Задержка попавшего в ДТП состава, следующего по маршруту Ейск — Москва, составит около 4 часов.

Ранее стало известно, что в результате аварии погиб водитель цементовоза.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Споры о неонацистах на Украине. Захарова призвала МИД Франции «верить своим глазам»
В МИД России раскритиковали ответ Парижа на запрос о неонацистах в Киеве
Горящие курорты. Анталию объявили зоной бедствия
Россия продолжит оказывать помощь Турции в тушении лесных пожаров
«У нас нет проблем с идентичностью». Петр Порошенко написал ответ Путину
Экс-президент Украины прокомментировал статью Путина о единстве русского и украинского народов
В Госдуму внесут законопроект о продуктовых сертификатах
В июле число смертей от коронавируса в России стало максимальным за всю пандемию
В Роскосмосе опровергли сообщение об утечке воздуха в российском сегменте МКС
Иммунологи спрогнозировали сроки четвертой волны коронавируса в России
Новости и материалы
Фехтовальщица Великая — о своей травме: я никогда не сдаюсь
Вирусолог назвал причину июльского рекорда смертности от COVID-19 в России
Журова: пусть Трефилов говорит, что игрокам надо «дать под зад», ему можно все простить
Глава ОКР получил желтую карточку во время выступления дочери в финале Игр
Роскосмосу рекомендовали завершить эксплуатацию российского модуля МКС к 2024 году
Массовые демонстрации против обязательной вакцинации от COVID начались во Франции
Теннисист Джокович проиграл две медали за один день
Глава ЦБ предположила, что инфляция в России будет долгосрочной
Роднина рассказала о сильном характере российских саблисток
Захарова: у западных СМИ настоящее беснование по поводу участия России в Играх
Стали известны подробности продажи квартиры, где жил Хованский
Посоветовавший россиянам меньше есть депутат задекларировал нулевой доход
Эксперты дали советы начинающим автомобилистам
Первые партии «Спутника V» произведены в Узбекистане
Смородская раскритиковала руководителей «Локомотива», назвав их действия преступлением
Самарский полицейский, подозреваемый в убийстве школьницы, расплакался в суде
Олимпийская чемпионка Егорян: наши саблистки были на голову выше француженок
Захарова раскритиковала заявление главы МИД Франции о неонацизме на Украине
Все новости
Лучшие! Россия взяла еще одно золото в фехтовании!
Олимпиада-2020. Великая, Позднякова и Никитина выиграли командное первенство в сабле
Мода на антитела. Денис Проценко пояснил, в каком случае их действительно нужно измерять
Врач опроверг сведения о том, что от «ковидной» прививки можно заболеть
Водителям поправят здоровье: Минздрав начнет передавать в ГИБДД сведения о болезнях автолюбителей
В России водителей с серьезными заболеваниями смогут лишать прав автоматически
«Эволюция не прекращается». Вирусологи — о появлении штамма COVID, устойчивого к иммунитету
Какие пациенты болеют коронавирусом дольше всех
Россию обвинили в очернении кандидата в канцлеры Германии от партии «Зеленых»
Bloomberg считает, что Кремль ведет кампанию против Анналены Бербок
Премьеры августа: новый «Отряд самоубийц», сиквел «Не дыши» и комедия с Дэдпулом
Какие фильмы выходят в августе
Такси, фуры и ОСАГО: что изменится в жизни автомобилистов в августе
Главные события автомобильной жизни на предстоящий месяц
Их любимый лунный трактор: как американцы впервые покатались по Луне
Исполнилось 50 лет с момента первой поездки американцев по Луне
«Мои песни — стеб и ирония»: Dead Blonde — о бандитской романтике, зумерах и TikTok
Интервью с автором хитов «Мальчик на девятке» и «Бесприданница» Dead Blonde
«Самая актуальная классика»: как твидовые костюмы покорили тиктокеров
Почему твидовые костюмы стали популярны у зумеров
Кабмин попросили в ускоренном порядке запретить экспорт бензина
Новак заявил о возможном ограничении экспорта российского бензина
В Кремле назвали частным инцидентом нападение на росгвардейцев в Симферополе
Песков призвал не акцентировать внимание на национальности участников драки в Крыму
Собаки, супергерои и влюбленные: в Петербурге прошел фестиваль сапбординга
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях