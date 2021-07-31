Врач заявила, что прежние схемы лечения коронавируса перестают действовать

Главврач московской городской клинической больницы №52, доктор медицинских наук, профессор Марьяна Лысенко рассказала, что схемы лечения «уханьского» варианта коронавируса оказались неэффективными против индийского штамма.

По ее словам, прежние схемы лечения, которые имели «вау-эффект» в первую волну пандемии коронавируса, перестают действовать.

«Мы столкнулись с совершенно иными клиническими проявлениями болезни и вынуждены придумывать все новые и новые схемы лечения», — объяснила специалист kp.ru.

Лысенко напомнила, что коронавирус обладает способностью мутировать. «Не успев быстро провакцинироваться и создать достаточную иммунную прослойку, мы получили и продолжаем получать новые штаммы», — сказала она.

Профессор добавила, что вирус стал гораздо заразнее, а течение болезни тяжелее.

Ранее сообщалось, что более 95% выявляемых в России случаев коронавируса приходится на «дельта»-штамм.