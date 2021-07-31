Отец убитой под Самарой школьницы впервые заговорил о случившемся

Отец 15-летней школьницы из Самарской области, в убийстве которой подозревается бывший полицейский, впервые прокомментировал произошедшую трагедию. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Она классная была девчонка, очень, я любил ее до смерти! У меня не осталось никого. У меня жена умерла от рака, осталась дочка — последнее, что у меня было в жизни», — поделился Дмитрий Горбунов.

По его словам, в день трагедии он начал звонить дочери около 23.30, беспокоясь о том, где она может находиться в такое позднее время. Школьница так и не ответила.

«Бывает, девочки задерживаются погулять. Знаете, волноваться начал с часу до двух, сердце колоть начало. Они приехали в два часа ночи [полиция]. Убили не только ребенка, убили меня», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что арестованный по обвинению в убийстве школьницы полицейский частично признал вину.

Тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, сотрудник полиции сбил школьницу на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, мужчина мог убить девочку, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Позже полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы, уволили.