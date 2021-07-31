Арестованный по обвинению в убийстве школьницы полицейский частично признал вину

Бывший полицейский, арестованный по подозрению в убийстве 15-летней девочки в Самарской области, частично признал вину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

«Обвиняемый частично признал свою вину», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что бывшему правоохранителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК РФ.

Ранее сообщалось, что суд арестовал экс-полицейского, обвиняемого в убийстве школьницы под Самарой.

Тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, сотрудник полиции сбил школьницу на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, мужчина мог убить девочку, так как испугался, что она предаст огласке их связь. Позже полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы, уволили.