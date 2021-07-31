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Опубликованы кадры горящей дороги в Турции

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В сети появилось видео природного пожара в Турции.

На кадрах видно, как огонь вплотную подошел к автомобильной дороге.

28 июля недалеко от Манавгата начался сильный лесной пожар, по предварительным данным, причиной бедствия стала аномальная жара. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся в провинции Анталия, сообщил, что от стихии пострадали 42 населенных пункта, 27 из них эвакуировано. В дальнейшем огонь охватил Бодрум, Мармарис и другие населенные пункты.

В управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции заявляли, что число погибших возросло до трех, пострадали не менее 183 человек.

Для тушения пожаров в Турцию были направлены в том числе российские многоцелевые самолеты-амфибии Бе-200. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы страны зоной бедствия.

Все новости на тему:
Лесные пожары
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