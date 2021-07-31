Пьяные чайки атакуют британцев, наевшись летающих муравьев

Стая голодных чаек нападает на людей и «смеется» над ними в английском Ливерпуле, сообщает Mirror.

Как сообщает издание, причиной странного поведения птиц является то, что они наедаются летающими муравьями, которые прилетают в город в жаркую погоду.

Ранее в этом месяце мужчина, выгуливающий свою собаку в Уиднесе, графстве Чешир, получил три ранения на голове после очередного нападения агрессивной чайки.

По словам местной жительницы Натали Стюарт, ее отец накануне также подвергся атаке птиц.

«Он пригнулся, чтобы как-то спрятаться от них, и продолжил идти. В следующее мгновение он почувствовал, как птица ударила его по затылку», — рассказала она.

По словам энтомолога, доктора Ребекки Несбит, муравьи производят кислоту, которая может «одурманивать» чаек. Это и становится причиной их агрессивного поведения.

Ранее ученые установили, что дикие какаду в пригородах Сиднея учат сородичей сбрасывать крышки с мусорных контейнеров в поисках пищи.