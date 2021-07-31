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В центре «Вектор» назвали маловероятным вытеснение «дельта»-штамма вариантом «лямбда»

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Reuters

Вероятность того, что «лямбда»-штамм COVID-19 вытеснит вариант «дельта» представляется сомнительной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр «Вектор» Роспотребнадзора.

«В настоящее время лямбда-штамм отсутствует в России. Всемирная организация здравоохранения не относит лямбда-штамм к вариантам, вызывающим озабоченность (VOC)», — указано в сообщении «Вектора».

«Лямбда»-штамм обнаружили в Перу в декабре 2020 года. До начала распространения индийского штамма «дельта» именно «лямбда»-штамм был самым распространенным в Перу, на него же приходилось до трети новых заражений в Чили и Аргентине.

В геноме штамма «лямбда», предположительно, присутствует сразу восемь мутаций. Он умеет столь же активно заражать клетки, как и индийский штамм, значительно превосходя британский, южноафриканский и китайский варианты коронавируса.

Ранее японские биологи обнаружили, что «лямбда»-штамм коронавируса обладает повышенной заразностью, а также может скрываться от иммунной системы организма.

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