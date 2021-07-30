Жириновский пригрозил ответственностью переносчикам COVID-19

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что граждан, которые заражают других, «ждут более жесткие меры» и «усиление ответственности». Об этом он заявил в эфире ЛДПР-ТВ.

Политик считает, что с осени в Уголовном кодексе России появится новая статья за контактирование заболевшего COVID-19 с неопределенным кругом лиц. Так, если россиянин с диагнозом COVID-19 встречался с людьми и кто-то из них заболел, гражданина смогут привлечь к уголовной ответственности, считает Жириновский. При этом будет сложно понять, кто именно стал носителем коронавируса.

Депутат подчеркнул, что в таком случае срок наказания составит от 3 до 7 лет лишения свободы. По его мнению, власти станут заботиться «только о тех, кто хочет жить».

«Надо остановить эпидемию», — заявил Жириновский.

Ранее директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина заявила, что туристы, не сделавшие прививку при заселении в отель в течение трех дней, будут нести личную и административную ответственность.