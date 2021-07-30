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Российская актриса рассказала подробности о пожаре в Турции

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Kaan Soyturk/Reuters

Российская актриса Екатерина Жукова-Чумаченко, оказавшаяся в эпицентре пожаров в Турции недалеко от Мармариса, рассказала, как пожар подобрался к одной из гостиниц и как туристы вели себя во время эвакуации.

По ее словам, сперва пожар начался в горах недалеко от отеля, а на следующий день пламя подобралось ближе.

«В отеле началась паника, подняли тревогу, так как загорелись пальмы уже на территории самих гостиничных комплексов. Перед этим рядом с пляжем летали огромные горящие куски пепла», — рассказала Жукова-Чумаченко «Комсомольской правде».

Актриса рассказала, что ее дочь отдыхала в шезлонге, но ей пришлось уйти, так как кусок пепла прожег полотенце — дыра в нем была размером «с пятирублевую монету».

По словам артистки, она в таких условиях оказалась впервые, хотя «много чего видела в своей жизни» — вокруг творился хаос, люди в панике выбегали из отеля, десятки раз перепроверяя документы.

Когда туристы покинули отель, их разместили на лужайке неподалеку, раздали защитные маски и воду. Успокоившись, по словам актрисы, все «себя достойно вели», подбадривали друг друга, и страшно не было.

Недалеко от Манавгата 28 июля начался сильный лесной пожар, по предварительным данным, причиной бедствия стала аномальная жара. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, находящийся в провинции Анталья, сообщил, что от стихии пострадали 42 населенных пункта, 27 из них эвакуировано.

В управлении по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции заявили, что число погибших возросло до трех, пострадали не менее 183 человек.

Позже стало известно, что туристы в Мармарисе вернутся в отели, в которых они изначально отдыхали, так как пожарная опасность миновала.

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