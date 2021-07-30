Опубликована предсмертная переписка убитой под Самарой школьницы

Школьница, в убийстве которой подозревают самарского полицейского, за полтора часа до смерти пригласила подругу заняться спортом, сообщает Telegram-канал 112.

Из переписки следует, что девушка собиралась начать пробежку в девять вечера и предложила подруге присоединиться. Та в свою очередь попросила встретиться пораньше.

«Для родителей это будет странно, если в 9 куда-то пойду», — ответила подруга. Позже она сказала, что планы поменялись, и «сегодня не получится побегать».

Девушка отправилась бегать одна. Через полтора часа она была найдена мертвой.

Тело девочки с признаками насильственной смерти было найдено вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, сотрудник полиции сбил школьницу на автомобиле, после чего решил скрыть факт ДТП и нанес ей смертельные удары ножом. По другой версии, мужчина мог убить девочку, так как испугался, что она предаст огласке их связь.

Позже полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы, уволили.