Мясников высказался об отмене перчаточного режима

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал отмену перчаточного режима в Москве «победой разума». Смягчение коронавирусных ограничений медик прокомментировал в Telegram.

«Мне это особенно приятно! Отходим от демонизации вируса, значит есть понимание, что берём ситуацию под контроль, концентрируемся на действительно нужном и проявляем уважение к своим гражданам», — написал Мясников.

Указ об отмене обязательного использования перчаток в общественном транспорте, магазинах и других местах скопления людей мэр столицы Сергей Собянин пописал 30 июля. Ослабление противоковидных мер глава города объяснил снижением заболеваемости и сокращением случаев госпитализации.

Требование надевать перчатки в общественных местах действовало в Москве с 12 мая 2020 года.

Ранее Мясников оценил необходимость прививаться россиянам с антителами.