Минпромторг подтвердил гибель одного человека из-за пожара на комбинате в Ростовской области

Минпромторг России подтвердил информацию о гибели одного человека после возгорания на комбинате «Каменский» в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

«Пожар был оперативно локализован и потушен, однако в результате инцидента ожоги получили семь человек. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь. К сожалению, один человек скончался», — добавили в министерстве.

Также в сообщении говорится, что семьям пострадавших и погибшего будут выплачены все предусмотренные законом денежные компенсации и оказана необходимая помощь.

В Минпромторге подчеркнули, что технологическая операция, во время которой произошел пожар, является высокоавтоматизированной и не предполагает нахождения людей в цеху.

Комиссия министерства в данный момент занимается выяснением обстоятельств происшествия.

Ранее на химкомбинате «Каменский», расположенном в городе Каменске-Шахтинском в Ростовской области, подтвердили, что 7 человек пострадали в результате возгорания.