В ВОЗ заявили о выявлении штамма «дельта» более чем в 130 странах

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции «дельта» уже обнаружили в 132 странах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы на брифинге в Женеве.

Резкий рост заболеваемости, который наблюдают в последние недели в пяти из шести регионов ВОЗ, обусловлен в значительной степени «крайне заразным дельта-вариантом».

«ВОЗ предупреждала, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, видоизменялся с момента первых сообщений о нем и он продолжает меняться», — подчеркнул Гебрейесус.

При этом в ВОЗ на выявили повышенного уровня смертности, связанного со штаммом «дельта».

«Он более заразен, чем даже вариант «альфа». Есть лабораторные исследования, которые свидетельствуют, что этот штамм распространяется быстрее», — подчеркнула эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

По ее словам, вакцинация является самым эффективным способом с тем, чтобы не заразиться.

Также гендиректор добавил, что SARS-CoV-2 все еще продолжает мутировать, в связи с чем следует ожидать появления новых особо опасных его вариантов.

Ранее ВОЗ зафиксировала четвертую волну коронавируса на Ближнем Востоке и в Северной Африке.