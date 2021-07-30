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В Киеве произошла стычка между полицией и противниками акции ЛГБТ

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Bullit Marquez/AP

У офиса президента Украины в Киеве произошла потасовка противников рейва ЛГБТ-сообщества и полиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Правоохранители применили слезоточивый газ. Сейчас ситуация относительно спокойная, периодически между протестующими и полицейскими происходят словесные перепалки.

30 июля представители ЛГБТ-сообщества запланировали у офиса президента акцию протеста в формате рейва в защиту прав сексуальных меньшинств.

До этого посольства нескольких стран в Киеве выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность случаями нетерпимости к представителям ЛГБТ на Украине. Всего под заявлением подписались больше двух десятков стран.

Ранее сообщалось, что в Грузии противники ЛГБТ устроили акцию протеста из-за визита главы Евросовета.

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