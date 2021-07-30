В Кузбассе осуждены двое мужчин, выкинувших с балкона больного ВИЧ собутыльника

В городе Мыски Кемеровской области осудили двух мужчин, которые выбросили с балкона восьмого этажа ВИЧ-инфицированного знакомого, в результате чего он погиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Кемеровской области.

«Суд огласил приговор: подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде 15 и 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также 1 год и 1 год 6 месяцев ограничения свободы. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего, с осужденных взыскано по 50 и 100 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Подсудимые распивали спиртные напитки в гостях у 42-летнего приятеля в марте 2020 года. Хозяин квартиры рассказал гостям, что освободился из исправительной колонии с диагнозом ВИЧ-инфекция, после чего гости предъявили претензии, что он не сообщил об этом сразу, а выпивал с ними из одной рюмки. Мужчины избили хозяина и выбросили с балкона 8 этажа, после чего скрылись с места преступления. Потерпевший скончался от полученных повреждений.

После окончания предварительного следствия обвиняемые заявили ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей. Коллегия присяжных заседателей Кемеровского областного суда вынесла подсудимым обвинительный вердикт. Государственный обвинитель предложил признать мужчин виновными в убийстве, совершенном группой лиц.

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