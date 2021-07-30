В ВОЗ назвали три главных симптома затяжного COVID-19

Всемирной организации здравоохранения известно о более чем 200 симптомах затяжной коронавирусной инфекции, рассказала представитель ВОЗ Джанет Диас. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Некоторые из наиболее распространенных симптомов постковидного состояния или <...> затяжного COVID, включают одышку, когнитивную дисфункцию, которую люди называют «мозговым туманом», а также усталость. Это три наиболее распространенных», — сказала она.

По словам представителя ВОЗ, данные симптомы могут сохраняться в течение трех-девяти месяцев. Также она отметила, что пациентам с постковидным синдромом нужна помощь специалистов по реабилитации, психологов и соцработников.

«Что касается специального лечения, у нас его пока нет. Причина в том, что мы еще не понимаем, почему это происходит. Итак, по мере того, как мы узнаем больше о реальной причине или механизме развития болезни, мы надеемся получить специальное лечение», — добавила Диас.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что длительность заболевания COVID-19 при заражении штаммом «дельта» увеличилась, а инкубационный период, наоборот, сократился.