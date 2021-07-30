МИД не видит необходимости в эвакуации россиян из Турции на фоне пожаров

Заместитель главы МИД России Александр Грушко рассказал, что в настоящий момент нет необходимости в том, чтобы эвакуировать соотечественников из Турции, где произошли серьезные пожары. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом замглавы ведомства обратил внимание, что Россия, если потребуется, окажет помощь и обеспечит безопасность.

«Ситуацию докладывает не только посольство, но и наши консульские представители, пока они исходят из того, что в целом ситуация находится под контролем», — уточнил Грушко.

По его словам, МИД, когда нужно будет принять кризисные решения, сделает все возможное для помощи российским гражданам, находящимся в Турции.

Грушко добавил, что Россия сейчас внимательно следит за ситуацией с пожарами в Турции. При этом Анкаре уже оказана помощь.

Ранее дипломаты призвали российских граждан приготовиться к предполагаемой эвакуации из-за пожаров. Россиян попросили соблюдать внимательность, а также придерживаться рекомендаций местного правительства, если произойдет чрезвычайная ситуация.

В Турции от лесных пожаров пострадали 42 населенных пункта.