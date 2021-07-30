Россиян старше 40 лет призвали ограничить занятия сексом в жару

Температура воздуха +30C° и выше является серьезным фактором риска, в частности для людей пожилых и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врач-кардиолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко посоветовал таким гражданам ограничить занятия сексом в жаркую погоду, передает радио Sputnik.

«Тело человека в среднем состоит на 60 процентов из воды. Когда мы потеем в жару, то пот берется из тела и уменьшает этот процент, то есть мы теряем воду. Когда мы теряем воду, то кровь становится гуще. Данное свойство крови для людей, у которых уже есть проблемы с сердцем или сосудами, может быть даже фатальным», — сказал специалист.

По его словам, есть очень много случаев, когда пожилые люди во время секса получают инфаркт.

Также Кузьменко отметил, что половой акт — это тоже физическая активность. А людям в возрасте или людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями такую активность необходимо дозировать. Так как, например, если вдруг человек с больным сердцем побежит марафон, сердце у него может не выдержать, добавил кардиолог.

По его мнению, людям старше 40 лет, которые не жалуются на самочувствие и ведут активную половую жизнь, в жару также необходимо меньше заниматься сексом, а, кроме того, проверить свое здоровье.

«Если человек привык активно заниматься сексом, а тут жара, да еще он выпил алкоголь на фоне стресса, то тут лучше поберечься. Рекомендация стандартная — секс без фанатизма, он всегда должен быть комфортным. Если вам жарко, то купите кондиционер или вентилятор. Если вы делаете это в жару, несмотря ни на что, убедитесь, что вы здоровы», — подчеркнул эксперт.

Ранее врач-сексолог Андрей Лычагин рассказал, что занятие сексом укрепляет иммунитет и способствует активному выздоровлению при коронавирусе, так как при половом контакте вырабатываются важные для организма гормоны.