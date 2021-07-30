Черногория выдала России бывшего ректора вуза, обвиняемого в хищении 2,5 млн рублей

Черногория экстрадирует в Россию бывшего ректора университета на Алтае, которого обвиняют в растрате 2,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

«По требованию генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Черногории экстрадировали в Россию гражданина РФ Вячеслава Скворцова», — говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, с 2014 по 2017 год ректор алтайского филиала Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Вячеслав Скворцов вместе с директором филиала перечислили 2 491 333 руб. на личные расчетные счета под видом оплаты договоров по оказанию услуг, которые в действительности не заключались и не выполнялись.

Ранее сообщалось, что Франция экстрадировала в Россию российского гражданина и сотрудника иностранной компании, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Отмечается, что обвиняемого зовут Ярослав Иванцов. 19 июля в сопровождении сотрудников ФСИН России и российского бюро Интерпола он был доставлен на родину.