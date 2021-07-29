Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается, количество госпитализаций больных с COVID-19 уменьшилось в три раза по сравнению с пиком. Об этом в интервью каналу «Россия 1» (ВГТРК) рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ситуация быстро улучшается, количество заболеваний от пика уменьшилось в 3 раза, что позволило в 2 раза уменьшить количество коек, которые работают на ковид, то есть с 23,5 тыс. до 12 тыс.», — сказал он.

За последние сутки в России было выявлено 23 270 случаев коронавируса. В Москве за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 3 356 человек.

Ранее Собянин заявил, что заболеваемость COVID-19 и число госпитализированных пациентов с коронавирусом в столице снижаются четвертую неделю подряд.