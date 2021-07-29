news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Скарлетт Йоханссон решила судиться с Disney из-за «Черной вдовы» 20:54
Американская гребчиха заявила, что ей противно видеть серебро россиян на Олимпиаде 20:46
Проценко предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19 20:39
В Турции назвали национальной катастрофой лесные пожары в стране 20:39
Олимпийская чемпионка о проблемах американки Байлз: WADA должно убить себя об стену 20:36
Главный редактор «Проекта» Баданин покинул Россию 20:33
На МКС произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука» 20:32
13-летний россиянин сделал редчайшее сальто на мотоцикле 20:24
В Баку выступили за дипломатическое разрешение ситуации на границе... 20:17
Трефилов о критике в адрес сборной: я же не обижался, когда меня ставили... 20:09

В Иркутской области женщину с ребенком унесло ветром на надувном матрасе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Варвара Гертье/РИА «Новости»

На Братском водохранилище, расположенном на реке Ангара в Иркутской области, 30-летнюю женщину с шестилетним сыном на надувном матрасе унесло ветром в сторону противоположного берега. Об этом сообщает irk.ru.

Инцидент произошел в 18.40 в местности под названием «Золотые пески». На их поиски направили троих спасателей на аэролодке «Пиранья-3» и моторной лодке Центрального поисково-спасательного отряда Саянска.

«Информацию [о происшествии] также передали командиру воздушного судна Ми-8 МЧС России. Экипаж вертолета, возвращающийся с тушения пожара в Братском районе, вел мониторинг с воздуха по пути следования», — говорится в сообщении.

В 21.00 женщина и ребенок вышли на связь с сотрудниками полиции. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательное использование детских жилетов при посещении водоемов. По его словам, в летний сезон новости о гибели детей во время купания в реке или водоеме появляются особенно часто.

Он также подчеркнул, что при возникновении чрезвычайных ситуаций взрослые, пытаясь помочь ребенку, сами нередко принимают иррациональные решения и рискуют жизнью.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Нас осенило, что мы горим»: туристы из России — о пожарах в Турции
Отдыхающие в Турции россияне пожаловались на проблемы с дыханием из-за лесных пожаров
Три туалета на дорогу: что не так с автотуризмом в России
Опрос: большинство россиян хотели бы когда-нибудь отправиться в автопутешествие
«На нем не было одежды»: посол Молдавии в России угодил в секс-скандал
Молдавский МИД отозвал посла в РФ на фоне обвинений в домогательствах к подчиненной
Ученые выявили способность «лямбда»-штамма коронавируса скрываться от иммунитета
Главный редактор «Проекта» Баданин покинул Россию
Стала известна дата выхода новой книги Пелевина
Росрыболовство подало иск к структуре «Норникеля» на 58,7 млрд рублей
Новости и материалы
Скарлетт Йоханссон решила судиться с Disney из-за «Черной вдовы»
Американская гребчиха заявила, что ей противно видеть серебро россиян на Олимпиаде
Проценко предупредил об опасности антибиотиков при COVID-19
В Турции назвали национальной катастрофой лесные пожары в стране
Олимпийская чемпионка о проблемах американки Байлз: WADA должно убить себя об стену
На МКС произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука»
13-летний россиянин сделал редчайшее сальто на мотоцикле
В Баку выступили за дипломатическое разрешение ситуации на границе с Арменией
Трефилов о критике в адрес сборной: я же не обижался, когда меня ставили в позу пловца
Россия стала лидером по поставкам говядины в Китай
СК проверит спектакль «Современника» на предмет оскорбления ветеранов ВОВ
На Украине допустили полное прекращение Россией транзита газа через страну
В Госдуме назвали высокомерными слова Борреля об эффективности санкций против России
Тарпищев рассказал, что «плевался» от качества игры российских теннисистов в миксте
Российская телеведущая влезла в кадр, широко раздвинув ноги
Тренер сборной России по гимнастике считает, что у Мельниковой украли серебро
Педиатр рассказала, каким детям грозит постковидный синдром
В Техасе подростки украли кулон с тела мертвого мужчины и выложили видео в Snapchat
Все новости
Диарея и усталость: как проявляется постковидный синдром у детей
Врачи рассказали, какие дети подвержены осложнениям после COVID-19
«Поплакали и перегорели»: чего Мельниковой и Уразовой не хватило для золота на Играх
Журова считает, что российским гимнасткам было тяжело настроиться на победу
«Неожиданный результат»: ученые сравнили уровень антител у пожилых и молодых
Медики удивились данным о высокой выработке антител у пожилых после COVID-19
«Россия» полетит на египетские курорты с 9 августа
Первая авиакомпания получила допуск на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
«Практика заложников»: зачем Армения зовет российских солдат на границу
Пашинян предложил разместить российских пограничников на границе с Азербайджаном
Все дело в обертке: швейцарцы присвоили шоколадного кролика. Но не полностью
Как швейцарские шоколатье Lindt & Spruengli десятилетиями судились за шоколадного кролика
«Могли шантажировать весь мир»: в России оценили слова депутата Рады о ядерном оружии
В Совфеде и Госдуме раскритиковали заявление Арахамии о ядерном шантаже
«Понравилась реакция на «Бордерлайн», захотела еще». Что говорят о новом релизе Земфиры
Критик Андрей Бухарин — о новом мини-альбоме Земфиры «Ах»
«Есть касание»: российский сегмент МКС увеличился за счет «Науки»
Модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции
«Горят отели»: пожары охватили курорты Турции — Бодрум, Мармарис и Анталью
Лесные пожары вспыхнули в турецких Мармарисе и Бодруме
ОСАГО без техосмотра и налоговый вычет на спорт. Как поменяется жизнь россиян в августе
В Госдуме сообщили, какие законы вступают в силу в России с августа
«Круиз по джунглям»: тайны Амазонки со «Скалой» и Эмили Блант — для скучающих по «Мумии»
Рецензия на блокбастер «Круиз по джунглям»
Свадьба века: как принцесса Диана выходила замуж
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях