В Иркутской области женщину с ребенком унесло ветром на надувном матрасе

На Братском водохранилище, расположенном на реке Ангара в Иркутской области, 30-летнюю женщину с шестилетним сыном на надувном матрасе унесло ветром в сторону противоположного берега. Об этом сообщает irk.ru.

Инцидент произошел в 18.40 в местности под названием «Золотые пески». На их поиски направили троих спасателей на аэролодке «Пиранья-3» и моторной лодке Центрального поисково-спасательного отряда Саянска.

«Информацию [о происшествии] также передали командиру воздушного судна Ми-8 МЧС России. Экипаж вертолета, возвращающийся с тушения пожара в Братском районе, вел мониторинг с воздуха по пути следования», — говорится в сообщении.

В 21.00 женщина и ребенок вышли на связь с сотрудниками полиции. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ввести обязательное использование детских жилетов при посещении водоемов. По его словам, в летний сезон новости о гибели детей во время купания в реке или водоеме появляются особенно часто.

Он также подчеркнул, что при возникновении чрезвычайных ситуаций взрослые, пытаясь помочь ребенку, сами нередко принимают иррациональные решения и рискуют жизнью.