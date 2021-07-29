В РПЦ прокомментировали идею женских вагонов в транспорте

Отдельные вагоны для женщин позволят уберечь женщин от приставаний в общественном транспорте, однако для решения проблемы сексуального насилия необходимо формировать в обществе более уважительное отношение к женщине. Об этом заявил сотрудник Синодального миссионерского отдела РПЦ, интернет-миссионер иерей Николай Бабкин, сообщает РИА «Новости».

«Страшно, что люди это часто игнорируют, и хорошо, что мы начали об этом задумываться. Нужно поддерживать подобные инициативы», — сказал Бабкин.

По его словам, отдельные вагоны «помогут создать безопасную зону для женщин, причем не только для одиноких, но и женщин с детьми». Бабкин добавил, что практика разделения общественного транспорта по половому признаку применяется по всему миру «и хорошо себя зарекомендовала».

«Идею отдельных вагонов, мне кажется, позитивно воспримут женщины и девушки, которые поздно возвращаются домой, а также мамы с детьми, ведь это удобно, например, для дам с колясками», — предположил священник.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил министру транспорта РФ Виталию Савельеву письмо с предложением провести эксперимент по запуску женских вагонов в метро.