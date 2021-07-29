Москвичи предложили назвать речные электротрамваи «Рекабусом» и «Жужей»

Участники голосования по выбору названия для речных электрических трамваем в Москве в числе прочих предложили варианты «Рекабус» и «Жужа». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В топ-5 голосования вошли «Сетунь», «Жужа», «Яуза», «Синичка», «Пресня», уточнили в ведомстве.

«Сейчас мы хотим рассмотреть все идеи, которые предлагают будущие пассажиры речного транспорта — это нужно для составления подробного технического задания на производство и поставку новых речных судов. Вы уже прислали много предложений по названию и дизайну судов, времени остановок на отдельных причалах, маршрутам и даже музыкальному сопровождению во время путешествия на речных трамвайчиках. Постараемся по возможности учесть каждое предложение», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В пресс-службе уточнили, что посмотреть на макет транспорта можно до 2 августа у причала «Зарядье».

29 июля в Москве стартовало тестирование системы электронного голосования, которая будет использована на сентябрьских выборах. Будет предложено ответить на два вопроса: первый будет касаться темы вакцинации от коронавируса, а второй — затрагивать один из аспектов развития транспорта в Москве.