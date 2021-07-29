Главред The Insider* не собирается покидать Россию после обысков

Главный редактор издания The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) Роман Доброхотов не уедет из России после проведения обысков у него и у его родителей по делу о клевете. Об этом он сообщил ТАСС.

«Прямо сейчас я и не могу никуда уехать, так как у меня изъяли загранпаспорт. Но я и не собирался покидать российскую территорию навсегда, ни до, ни после возбуждения этого уголовного дела», — сказал он.

Доброхотов упомянул, что в день обыска собирался вылететь из страны в командировку.

«Деятельность нашего СМИ будет продолжена, более того, на него стали жертвовать деньги обычные люди. Это стало активно происходить после признания The Insider иноагентом», — добавил он.

Ранее Доброхотов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов в Москве пришли к нему с обыском. Против журналиста возбуждено уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа.

Также сообщалось, что Министерство юстиции пополнило список иноагентов, включив в него юридическое лицо «The Insider SIA», которое является администратором доменного имени интернет-издания The Insider. Согласно обновленным данным реестра, юрлицо «The Insider SIA» зарегистрировано в Риге 26 июня 2015 года.