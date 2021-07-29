Авиакомпания «Россия» запустит рейсы из Москвы в Египет с 9 августа

Авиакомпания «Россия» получила все необходимые разрешения на совершение рейсов из Москвы в Египет, они стартуют с 9 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя перевозчика.

«На основании решения оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы РФ в курортные города Арабской Республики Египет. Для обеспечения безопасности граждан РФ авиакомпания заключила соглашение с АО «Шереметьево безопасность» на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады», — сказал он.

Ранее сообщалось, что девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты на курорты Египта.

В Хургаду и Шарм-эш-Шейх допуск запросили авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия», «Сибирь», Smartavia, Azur air, «Уральские авиалинии», «Северный ветер», Royal Flight. Также в «Аэрофлоте» запросили допуск к полетам в Марса-Алам.

Рейсы на египетские курорты будут производиться из 39 городов России, в том числе из Москвы, Екатеринбурга и Казани.

Также сообщалось, что с августа рейсы из Москвы на курорты Египта возобновятся.