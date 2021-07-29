Напавшего на туриста в красноярском парке медведя ликвидировали

В парке «Ергаки» на юге Красноярского края ликвидировали медведя, который мог стать причиной гибели туриста из Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУСК региона.

Отмечается, что криминалисты забрали у животного биоматериал, с помощью которого они определят, он ли убил участника похода.

По данным следствия, 24 июля группа туристов из четырех человек прибыла из Москвы в Хакасию, после — на одну из турбаз на территории «Ергаков». Зарегистрировавшись, они отправились в поход по горному массиву парка. Поход был рассчитан на две недели. Рано утром 27 июля в районе девяти озер хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег, на одного из туристов напал медведь, остальным удалось убежать. Через несколько часов, добравшись до места спасательного поста МЧС, участники похода сообщили о произошедшем.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что следователи нашли тело туриста, погибшего при нападении медведя в красноярском парке.