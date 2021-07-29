Землетрясение на Аляске стало самым сильным с 1964 года в Северной Америке

Землетрясение, произошедшее у берегов полуострова Аляска, магнитудой 8,2 стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года, сообщает CBS News со ссылкой на сейсмолога американского центра по предупреждению о цунами (NWS) Аляски Майкла Уэста.

Предупреждения о цунами, которое могло произойти на большей части побережья, были сняты спустя несколько часов, уточняет телерадиосеть. Однако рекомендации по соблюдению безопасности остаются в силе, поскольку в регионе замечены многочисленные подземные толчки.

«Это событие ощущалось по всему полуострову Аляска и Кадьяку», — уточнили в NWS.

Ранее у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 8,1. Информация о возможных пострадавших не приводилась.

22 июля стало известно, что землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов греческого архипелага Додеканес, расположенного в нескольких километрах от берега Турции. Эпицентр располагался на расстоянии около 40 км к юго-востоку от города Кефалос, где проживают около 2,5 тыс. человек.