В Екатеринбурге экстремал прыгнул с парашютом с дома и врезался в машину

Житель Екатеринбурга ночью прыгнул с парашютом с одного из домов ЖК «Светлый», сообщает E1.ru.

На видео видно, как мужчина приземлился на автомобильную парковку, ударившись об машину. От удара в автомобиле сработала сигнализация. Судя по записи, сам экстремал не пострадал.

Ранее неизвестный спрыгнул с парашютом с последнего этажа 18-этажного дома в Московской области. По предварительным расчетам, парашютист прыгал с высоты в 50 метров. При этом действия мужчины были очень рискованными, поскольку он мог раскрыть парашют слишком поздно, и тот не успел бы наполниться воздухом.

До этого в Польше парашютист приземлился на футбольное поле и получил желтую карточку. Причиной неожиданного приземления на футбольный газон во время игры стала лопнувшая веревка парашюта. Из-за нее мужчина не смог справиться с управлением и был вынужден совершить аварийную посадку.